Tina Turner disfrutaba su vida “normal” y privada en Suiza

Jerika Seiler mira hacia la puerta de la villa de la cantante y actriz de teatro Tina Turner en Küsnacht, Suiza, el jueves 25 de mayo de 2023. Turner murió el miércoles 24 de mayo de 2023 tras una larga enfermedad en su casa en Küsnacht cerca de Zúrich, Suiza. Tenía 83 años. (Michael Buholzer/Keystone vía AP)

La villa de la cantante y actriz Tina Turner, al centro, en Küsnacht, Suiza, el jueves 25 de mayo de 2023. Turner murió el miércoles 24 de mayo de 2023 tras una larga enfermedad en su casa en Küsnacht cerca de Zúrich, Suiza. Tenía 83 años. (Michael Buholzer/Keystone vía AP)

