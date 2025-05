'Thunderbolts' inicia la temporada de verano con 76 millones de dólares en taquilla

Todas las miradas estaban puestas en si "Thunderbolts" — una reunión de antihéroes rechazados similar a "Avengers" — podría devolver a los superhéroes de Walt Disney Co. al tipo de rendimiento en taquilla que el estudio disfrutaba tan regularmente. Los resultados — similares a los estrenos de "The Eternals" (71 millones de dólares) y "Ant-Man and the Wasp" (75 millones) — sugieren que la apatía de Marvel no será tan fácil de superar.