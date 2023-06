The Smile lleva su mezcla de jazz y rock a México

El trío de Thom Yorke y Jonny Greenwood, de Radiohead, así como el baterista Tom Skinner, de Sons of Kemet, interpretó temas de su álbum debut “A Light for Attracting Attention” incluidos “Thin Thing”, “Free In The Knowledge” y “Skrting On The Surface” así como uno más reciente “Under Our Pillows” y un original de Yorke, “Feeling Pulled Apart by Horses”.