“The Hunger Games” tiene un nuevo comienzo sin Katniss en “The Ballad of Songbirds & Snakes”

Tom Blyth, y Rachel Zegler posan para retratos a su llegada al estreno mundial de la película 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes' el jueves 9 de noviembre de 2023 en Londres. (Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

En esta imagen proporcionada por Lionsgate, Tom Blyth, izquierda, y Rachel Zegler en una escena de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". (Lionsgate vía AP) © 2022 Lionsgate

En esta imagen proporcionada por Lionsgate, Tom Blyth en una escena de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". (Lionsgate vía AP) © 2022 Lionsgate

En esta imagen proporcionada por Lionsgate, Rachel Zegler, centro, en una escena de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". (Lionsgate vía AP) © 2022 Lionsgate

En esta imagen proporcionada por Lionsgate, Tom Blyth, izquierda, y Viola Davis en una escena de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". (Lionsgate vía AP) © 2022 Lionsgate

En esta imagen proporcionada por Lionsgate, Peter Dinklage en una escena de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". (Lionsgate vía AP) © 2022 Lionsgate

En esta imagen proporcionada por Lionsgate, Viola Davis en una escena de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". (Lionsgate vía AP) © 2022 Lionsgate

En esta imagen proporcionada por Lionsgate, Jason Schwartzman en una escena de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes". (Lionsgate vía AP) © 2022 Lionsgate

Tom Blyth posa para un retrato para promover "The Ballad of Songbirds and Snakes", el domingo 12 de noviembre de 2023, en West Hollywood, California. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) 2023 Invision

Rachel Zegler, izquierda, y Tom Blyth posan para un retrato para promover "The Ballad of Songbirds and Snakes", el domingo 12 de noviembre de 2023, en West Hollywood, California. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) 2023 Invision

Tom Blyth posa para un retrato para promover "The Ballad of Songbirds and Snakes", el domingo 12 de noviembre de 2023, en West Hollywood, California. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) 2023 Invision

Rachel Zegler, izquierda, y Tom Blyth posan para un retrato para promover "The Ballad of Songbirds and Snakes", el domingo 12 de noviembre de 2023, en West Hollywood, California. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) 2023 Invision

Rachel Zegler, izquierda, y Tom Blyth posan para un retrato para promover "The Ballad of Songbirds and Snakes", el domingo 12 de noviembre de 2023, en West Hollywood, California. (Foto Rebecca Cabage/Invision/AP) 2023 Invision

Francis Lawrence, director de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", posa en el estreno en Los Ángeles de la película el lunes 13 de noviembre de 2023, en el Teatro Chino TCL. (Foto AP/Chris Pizzello) 2023 Invision

De izquierda a derehca el elenco de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", Peter Dinklage, Viola Davis, Josh Andres Rivera, Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer y Jason Schwartzman acompañados por la cantante Olivia Rodrigo posan en el estreno en Los Ángeles de la película el lunes 13 de noviembre de 2023, en el Teatro Chino TCL. (Foto AP/Chris Pizzello) 2023 Invision

Tom Blyth, del elenco de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", posa en el estreno en Los Ángeles de la película el lunes 13 de noviembre de 2023, en el Teatro Chino TCL. (Foto AP/Chris Pizzello) 2023 Invision

Rachel Zegler, del elenco de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", camina por la alfombra roja de la película en Los Ángeles el lunes 13 de noviembre de 2023, en el Teatro Chino TCL. (Foto AP/Chris Pizzello) 2023 Invision