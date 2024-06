“The Garfield Movie”, “Furiosa: A Mad Max Saga” e "IF" dominan la taquilla en EEUU

Una escena de la película "The Garfield Movie”. Foto cortesía de Sony Pictures. (Columbia Pictures/Sony via AP) © 2023 Project G Productions, LLC

Disney también sacó “Young Woman and the Sea”, una película que ha tenido buena crítica, con Daisy Ridley haciendo el papel de la primera mujer en nadar por el Canal de la Mancha, pero no reportó cifras de taquilla. “Hit Man” de Richard Linklater está exhibiéndose en algunos cines antes de su estreno en streaming la próxima semana, pero Netflix no publica cifras de taquilla.

En tercer lugar quedó “IF” con 10,8 millones de dólares en su tercer fin de semana. La película de John Krasinski sobre amigos imaginarios, con las actuaciones de Ryan Reynolds y Cailey Fleming, tiene un acumulado de más de 80,4 millones a nivel doméstico.

“Kingdom of the Planet of the Apes” (Disney/20th Century Studios) quedó de cuarta en su cuarto fin de semana, con 8,8 millones de dólares. Lleva un acumulado de 140 millones de dólares a nivel doméstico y 337,1 millones a nivel global.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “The Garfield Movie” - $14 millones.

2. “IF” - $10,8 millones.

3. “Furiosa: A Mad Max Saga” - $10,8 millones.

4. “Kingdom of the Planet of the Apes” - $8,8 millones

5. “The Fall Guy” - $4,2 millones.

6. “The Strangers: Chapter 1” - $3,6 millones.

7. “Haikyu!! The Dumpster Battle” - $3,5 millones

8. “In a Violent Nature” - $2,1 millones.

9. “Ezra” - $1,2 millones.

10. “Sight” - $1,1 millones.

FUENTE: Associated Press