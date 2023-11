Taylor Swift sorprendida con el “épico” público argentino en su primer concierto en Sudamérica

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift durante el primer concierto de su gira Eras en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Taylor Swift durante el primer concierto de su gira Eras en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Taylor Swift durante el primer concierto de su gira Eras en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un fan espera al comienzo del primer concierto de la gira Eras de Taylor Swift en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Fans de Taylor Swift se pintan las manos con el número 13 mientras esperan a que abran las puertas del estadio Monumental para el primer concierto de la gira Eras en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Una fan de Taylor Swift acampa fuera del estadio Monumental para asegurar su lugar en primera fila para el concierto de la gira Eras de Taylor Swift en Buenos Aires, Argentina, el miércoiles 8 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans esperan el comienzo del primer concierto de Taylor Swift de su gira Eras en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans en el primer concierto de Taylor Swift de la gira Eras en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una fan con una imagen de Taylor Swift con motivos religiosos antes del primer concierto de la gira Eras de Swift en el estadio Monumental en Buenos Aires, Argentina, el jueve 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift durante su presentación en el estadio Monumental en la primera fecha de su gira Eras en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans esperan el comienzo del primer concierto de la gira Eras de Taylor en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans de Taylor Swift esperan a que abran las puertas del estadio Monumental para el primer concierto de la gira Eras en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans de Taylor Swift esperan en las puertas del estadio Monumental para el primer concierto de la gira Eras en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans de camino al primer concieto de Taylor Swift de su gira Eras en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans esperan el comienzo del primer concierto de Taylor Swift de su gira Eras en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Taylor Swift actúa en el estadio Monumental durante su gira Eras, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2023. Miles de "swifties" asistieron al primer concierto de la superestrella en Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

A distancia del tumulto sobre las vallas alrededor del escenario, Carolina Santoro no separaba la vista de sus dos hijas de siete y 12 años. Ambas iban con atuendos que hacían refrencia a los álbumes de Swift: falda con lentejuelas y un vestido rosa y sus pequeñas uñas pintadas de distintos colores.

“Pensé mucho antes de traerlas, todavía son pequeñas para este tipo de multitudes. Pero aman a Taylor y no pude resistirme”, comentó Santoro, que se había dejado convencer por sus hijas para pintarse la cara con brillantina. “Las swifties pueden ser muy persistentes, aún a temprana edad. No te podés resistir”.

En otro sector, la joven Rocío Ibáñez se secaba las lágrimas cuando Swift cantó “Betty” del álbum “Folklore” debajo de una cabaña de decorado. En una playera blanca, había escrito a mano los temas de la discografía completa de la artista. “I’m only 17, I don’t know anything/But I know I miss you” (Sólo tengo 17 años, no sé nada pero sé que te extraño), dice la letra de esa canción sobre un engaño amoroso.

Antes de interpretar “Champagne Problems” en el piano, Taylor se tomó cerca de tres minutos para escuchar a los fanáticos gritarle “olé, olé, Taylor, Taylor”. En un claro español, dijo que “los amo” y resaltó otra vez lo fuerte que se sentían sus voces.

Escoltada por más de una decena de bailarines, Swift pasó a la era de 1989 con “Shake it Off”, mientras las pulseras del público iluminaban de azul y amarillo las tribunas del estadio.

“Quiero agradecerles por cómo me están tratando esta noche, los amo mucho, mucho. Nos están dando la experiencia de nuestras vidas en el escenario”, resaltó la artista, que eligió “The Very First Night” y “Labyrinth” como las dos canciones fuera de guion que le regala al público con piano y guitarra acústica.

Cumplidas las tres horas y con los fanáticos ya afónicos, Swift se despidió con “Karma”.

FUENTE: Associated Press