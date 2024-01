Taylor Swift paraliza la alfombra roja de los Globos de Oro

Colman Domingo honró al hombre que retrata en “Rustin”, el activista Bayard Rustin, con un esmoquin de Nehru adornado con broches, mientras que Lily Gladstone, estrella de “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), y un nuevo rostro de las alfombras rojas, iba de blanco con una capa negra.

El maestro de ceremonias Jo Koy, Christian Friedel, Matty Matheson, Daniel Pemberton y Justin Hartley llevaban sus esmoquines con grandes solapas. Colman Domingo tomó una dirección diferente con un look negro personalizado del nuevo director creativo masculino de Louis Vuitton, Pharrell Williams. Lo complementó con broches de perlas y joyería rojas, y un pendiente de una sola perla.

“Nehru fue en realidad, ya sabes, el primer primer ministro de la India, y era colega de Bayard Rustin, a quien represento esta noche como actor principal en una película. Todo cuenta la historia. Para mí, pensé, oh, Nehru. Representaba paz, fuerza y amor”, dijo Domingo a The Associated Press.