Taylor Swift, Kendrick Lamar y Simone Biles son ganadores en los premios Webby

ARCHIVO - La representante Jasmine Crockett, demócrata de Texas, habla durante la Convención Nacional Demócrata el lunes 19 de agosto de 2024, en Chicago.

Los destinatarios de logros especiales incluyen a Amelia Dimoldenberg, la representante Jasmine Crockett, Jools Lebron, Marcello Hernández, el Podcast MeidasTouch y Norman Teague.

Otros ganadores incluyen a Lady Gaga por su sitio web, la asociación "It's Time" de Mariah Carey con KAY Jewelers, "Drag Race: The Pit Stop" de RuPaul, el video musical "Not Like Us" de Lamar y "Brian Cox Goes to College" de Brian Cox.

Algunas organizaciones con misión galardonadas incluyen la Fundación Elton John AIDS, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y el Museo Whitney de Arte Americano.

Este año marcó un nuevo conjunto de categorías que destacaron la floreciente economía de creadores y la creciente influencia de los creadores. Algunos de los ganadores incluyeron a Zach King, Caleb Simpson y Jameis Winston.

