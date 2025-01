Taylor Swift

Taylor Swift, involucrada en la lucha legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Una inesperada controversia ha surgido alrededor de la película It Ends With Us, dirigida y protagonizada por Justin Baldoni junto a Blake Lively. La disputa legal entre los actores, que ya acapara titulares, ha vinculado indirectamente a Taylor Swift y Ryan Reynolds, dos figuras influyentes en el círculo social de Lively.