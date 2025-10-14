americateve

Tashie y José Briceño habrían estafado a Oscarcito con el perfume íntimo masculino EXVIN, según investigación de Javier Ceriani

El periodista argentino Javier Ceriani, conocido por sus revelaciones en el programa Chisme No Like, habría destapado un aparente escándalo financiero que involucra a la influencer venezolana Natasha Araos (Tashie) —exesposa de Chyno Miranda—, al José Briceño, y al cantante Oscarcito (Yakozuki).

De acuerdo con versiones difundidas por fuentes cercanas y analizadas por Ceriani, Tashie y José Briceño habrían estafado a Oscarcito en el negocio del perfume masculino EXVIN, una fragancia diseñada para la zona íntima del hombre, lanzada originalmente como un proyecto de innovación en el mercado latino.

El escándalo habría comenzado cuando Ceriani notó un detalle en una historia publicada por Oscarcito en Instagram, donde el artista dejó entrever una profunda molestia por irregularidades en la administración del proyecto.

Según los reportes, José Briceño se habría hecho pasar por CEO del perfume EXVIN, representando públicamente la marca y realizando acuerdos comerciales sin consentimiento formal del resto de los socios. Además, aparente y alegadamente, Briceño y Tashie habrían desviado parte de los fondos invertidos para la producción y promoción del producto.

Ceriani, tras analizar los movimientos del negocio y las reacciones en redes sociales, aseguró que el caso “apenas comienza” y que pronto saldrán a la luz documentos y testimonios que podrían confirmar la estafa.

Hasta el momento, ni Tashie ni Briceño han ofrecido declaraciones públicas, mientras que Oscarcito mantiene silencio en sus plataformas digitales. Sin embargo, allegados al cantante aseguran que se siente “traicionado y decepcionado” por quienes consideraba socios y amigos.

