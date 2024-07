Tarzán en los Juegos Olímpicos: Johnny Weissmuller ganó 3 medallas en los Juegos de París de 1924

ARCHIVO - El héroe olímpico y actor de cine Johnny Weissmuller aparece frente a una fotografía de sí mismo como Tarzán, el 29 de junio de 1971. Weissmuller, quien interpretó a Tarzán en cine, fue una superestrella de la natación en Francia hace 100 años. (Foto AP, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.