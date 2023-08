Suga de BTS comienza su servicio militar

ARCHIVO - Suga, BTS, asiste a un partido de la NBA entre los Lakers de Los Angeles y los Mavericks de Dallas el 12 de enero de 2023 en Los Ángeles. Suga, el rapero, cantante y compositor superestrella del K-pop, se ha convertido en el tercer miembro de BTS en comenzar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur dijo su sello el 7 de agosto de 2023. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved