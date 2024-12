“Sonic 3” rebasa a “Mufasa: The Lion King” en taquilla del fin de semana en EEUU

Esta imagen difundida por Paramount Pictures y Sega of America muestra al personaje Sonic, con la voz de Ben Schwartz, en una escena de la cinta "Sonic the Hedgehog 3". (Paramount Pictures y Sega of America, Inc. vía AP) © 2024 Par. Pics & SEGA

1. “Sonic the Hedgehog 3″, 62 millones de dólares.

2. “Mufasa: The Lion King”, 35 millones de dólares.

3. “Wicked”, 13,5 millones de dólares.

4. “Moana 2”, 13,1 millones de dólares.

5. “Homestead”, 6,1 millones de dólares.

6. “Gladiator II”, 4,5 millones de dólares.

7. “Kraven the Hunter”, 3,1 millones de dólares.

8. “Red One”, 1,4 millones de dólares.

9. “Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, 1,3 millones de dólares.

10. “The Best Christmas Pageant Ever”, 825.000 dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press