Silvia Pinal es despedida con un emotivo homenaje en Bellas Artes

Miembros de la familia de Silvia Pinal se reúnen alrededor del ataúd que contiene los restos de la actriz mexicana, durante su funeral en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre de 2024. Pinal, una actriz de la Época de Oro del cine mexicano en los años 1940 y 50, murió el jueves. Tenía 93 años. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Alejandra Guzmán coloca un ramo de alcatraces en el ataúd que contiene los restos de su madre, la actriz mexicana Silvia Pinal, durante su funeral en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre de 2024. Pinal, una actriz de la Época de Oro del cine mexicano de las décadas de 1940 y 1950, falleció el jueves. Tenía 93 años. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares rodean el ataúd que contiene los restos de la actriz mexicana Silvia Pinal, durante un funeral en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, el sábado 30 de noviembre de 2024. Pinal, una actriz de la Época de Oro del cine mexicano de las décadas de 1940 y 50, murió el jueves. Ella tenía 93 años. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved