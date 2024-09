“Shogun” gana récord de 14 Emmy, Jamie Lee Curtis es galardonada

Eric Andre posa con su premio de actor destacado en una serie corta de comedia o drama por "The Eric André Show" en la segunda noche de los Premios Emmy de las Artes Creativas el domingo 8 de septiembre de 2024 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) 2024 Invision

Maya Rudolph besa su trofeo por su destacada interpretación de voz en off de un personaje en "Big Mouth" en la primera noche de los Premios Emmy de las Artes Creativas el sábado 7 de septiembre de 2024 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) 2024 Invision

Jamie Lee Curtis posa con su premio de actriz invitada destacada en una serie de comedia por "The Bear" en la segunda noche de los Premios Emmy de las Artes Creativas el domingo 8 de septiembre de 2024 en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) 2024 Invision

Los presentadores decían “Shogun” toda la noche en el Teatro Peacock de Los Ángeles en la segunda noche de los Emmy de Artes Creativas, donde se entregan premios que no se transmiten en la ceremonia principal de los Emmy en horario estelar. Ha superado el récord de trofeos 13 establecido por la serie limitada de 2008 “John Adams” antes de llegar incluso a la ceremonia principal de los Emmy que se celebrará el 15 de septiembre, cuando todavía puede ganar hasta cinco premios más.

Curtis estaba emocionada en el escenario después de ganar su primer Emmy a18 meses de ganar su primer Oscar por “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”).