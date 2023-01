Shakira pone una bruja en su terraza que mira directamente a la casa de los padres de Piqué

La relación entre los padres de Gerard Piqué y Shakira siempre ha sido buena, de hecho, hemos sido testigos en numerosas ocasiones del cariño y respeto que se han tenido durante muchos años... pero, ¿qué ha pasado ahora? Tal y como ha trascendido, la colombiana estaría molesta con sus ex suegros porque ellos eran conocedores de la relación entre Clara Chía y el exfutbolista cuando todavía no había separación.

Shakira, que no ha hecho ninguna declaración ante los medios de comunicación, sí que ha expresado abiertamente en su último tema con Bizarrap cómo se siente y, además, ha aprovechado para lanzarle indirectas —muy directas— a su expareja y a la pareja de este.

Pero no solo eso, ya que la artista también ha colocado una bruja en su terraza que mira fijamente... ¡a la casa de los padres de Piqué!

Después de todo lo que hemos vivido este último año en esta trama Shakira-Piqué no nos extraña nada de lo que ambos puedan hacer o decir... pero lo cierto es que no se sabe el porqué de poner una bruja en la terraza. Y es que parece que la cantante quiere proteger su intimidad de los malos pensamientos y también, porqué no, de todas las energías negativas después de lo que ha vivido en 2022.