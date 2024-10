Saoirse Ronan usa estabilidad interna para encarar un papel de alcohólica en “The Outrun”

Esta imagen proporcionada por Sony Pictures Classics muestra a Paapa Essiedu, izquierda, y Saoirse Ronan en una escena de "The Outrun". (Sony Pictures Classics vía AP)

Esta imagen proporcionada por Sony Pictures Classics muestra a Saoirse Ronan en una escena de "The Outrun". (Sony Pictures Classics via AP)

Esta imagen proporcionada por Sony Pictures Classics muestra a Saoirse Ronan en una escena de "The Outrun". (Sony Pictures Classics via AP)

Esta imagen proporcionada por Sony Pictures Classics muestra a Saoirse Ronan en una escena de "The Outrun". (Sony Pictures Classics via AP)

Amy Liptrot, Saoirse Ronan, Saskia Reeves, Nora Fingscheidt y Paapa Essiedu posan a su llegada para la proyección de la película 'The Outburn' el miércoles 18 de septiembre de 2024 en Londres. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

Saoirse Ronan se había levantado al amanecer para observar en acción a los granjeros locales de las Islas Orcadas de Escocia, empapándose de todo lo que podía. Pero pronto le tocó el turno a ella. No solo tendría una vida en sus manos: tenía que parecer que lo había hecho desde siempre. Estaba aterrorizada.

No sería la última vez que Ronan, de 30 años, tendría que salir de su zona de confort para hacer “The Outrun” (que se estrena el viernes), un retrato desgarrador y trascendente de la adicción y la recuperación que produjo junto a su esposo, el actor Jack Lowden. Gritaba y gritaba y decía las cosas más malas que se le ocurrían a sus compañeros de reparto. Pasaba de la euforia a la profunda tristeza en un abrir y cerrar de ojos en una neblina caótica y borracha. Y ella arabía las profundidades desesperadas de una persona muy enferma a punto de recaer.

Pero después de 20 años de actuación, este era un desafío para el que estaba lista. Hay una razón por la que su actuación, definitoria y distintiva en un currículum lleno de personajes memorables, desde Briony Tallis hasta Lady Bird, ha sido comparada con Gena Rowlands en “A Woman Under the Influence” ( “Una mujer bajo la influencia”).

“Tendemos a sentirnos atraídos por el mismo tipo de material”, dijo Ronan en una entrevista reciente con The Associated Press. “Confío en su gusto y opinión. Me importa más que la de cualquier otra persona”.