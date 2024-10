Salman Rushdie, Percival Everett y Miranda July son finalistas del Premio Nacional del Libro

ARCHIVO - Salman Rushdie posa para un retrato para promover su libro "Knife: Meditations After an Attempted Murder" el 18 de abril de 2024 en Nueva York. (Foto AP/Andres Kudacki, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

“Knife: Meditations After an Attempt Murder” de Rushdie es finalista de no ficción, junto con “Soldiers and Kings: Survival and Hope in the World of Human Smuggling” de Jason De León, “Circle of Hope: A Reckoning with Love, Power, and Justice in an American Church” de Eliza Griswold, “Unshrinking: How to Face Fatphobia” de Kate Manne y “Whiskey Tender” de Deborah Jackson Taffa.