Ron Howard, Helen Mirren y su hijo Kiefer rinden homenaje a Donald Sutherland

ARCHIVO - El actor Donald Sutherland en la premiere de la película "The Burnt Orange Heresy" en la 76a edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 7 de septiembre de 2019. Sutherland, el imponente actor canadiense de "M.A.S.H." y "The Hunger Games", murió a los 88 años. (Foto Arthur Mola/Invision/AP, archivo) 2019 Invision

“Donald Sutherland fue uno de los actores más inteligentes con los que he trabajado. Tenía un maravilloso cerebro inquisitivo y un gran conocimiento sobre una amplia variedad de temas. Compaginó esta gran inteligencia con una profunda sensibilidad, y con una seriedad sobre su profesión como actor. Todo esto lo volvió la leyenda del cine en la que se convirtió”. — La actriz Helen Mirren, quien coprotagonizó con Sutherland “The Leisure Seekers” (“El viaje de sus vidas”) de 2017, en un comunicado.

“Protagonizó dos de mis películas favoritas y más influyentes: ‘Don’t Look Now’ (‘Amenaza en la sombra’) e ‘Invasion Of The Bodysnatchers’ (‘La invasión de los ultracuerpos’) de 1978. Pero eso es sólo la punta del iceberg en cuanto a su legendaria filmografía. Fue una presencia divertida, lacónica, pero también intensa y dramática en muchas películas memorables”. — El director Edgar Wright, en Instagram.