Romeo Santos publica video sexual para promocionar canción

“¿Queeeee?”, “Romeo es completo, canta, autor y compositor, ahora ginecólogo”, Jajaja la modelo cobrando por el video y nosotras lo haríamos gratis”, “365 días de Romeo o las 59 sombras de Romeo. Me encanta”, “Esto es Instagram, no Onlyfans, Romeo”, fueron algunos de los mensajes de los fanáticos de Santos.

Sin embargo, la publicación generó una ola de opiniones divididas, pues otros usuarios de la red social de la camarita opinaron no estar de acuerdo con el contenido del video de Solo conmigo.

“Que gran vulgaridad de video con tanto talento que tiene Romeo Santos no necesita hacer pornografía en sus video para resaltar”, “Y a mí me censuran por menos”, “No me parece que sea necesario ese escenario, pero cada quien con su opinión”, afirmaron.