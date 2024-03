Roman Polanski es demandado por abuso sexual contra una menor

ARCHIVO - El director Roman Polanski en un festival internacional de cine, donde promovió su película, "Based on a True Story", en Cracovia, Polonia, el 2 de mayo de 2018. Una mujer demandó a Polanski, alegando que la violó en su casa cuando ella era menor de edad en 1973. La mujer divulgó su acusación el martes 12 de marzo de 2024. (Foto AP, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.