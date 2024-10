Riley Keough cumplió un deber al terminar las memorias de Lisa Marie Presley

Esta imagen de portada publicada por Random House muestra "From Here to the Great Unknown" de Lisa Marie Presley y Riley Keough.(Random House vía AP)

Terminar la tarea que su madre, la única hija de Elvis y Priscilla Presley y música por derecho propio, había comenzado años antes, provocó “todo tipo de emociones”, dijo Keough en una entrevista con The Associated Press antes de la publicación del libro el martes.

“From Here to the Great Unknown” se llama así en un guiño a la conmovedora letra de “Where No One Stands Alone” de Presley, una canción que Lisa Marie grabó a dúo con su padre.