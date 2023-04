Rihanna será la voz de "Pitufina" en una nueva entrega de "Los Pitufos"

La intérprete de canciones como Umbrella, Bitch better have my money o Diamonds, hizo una aparición sorpresa en persona en la CinemaCon, que se lleva a cabo desde el 23 de abril y concluye hoy, en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, para dar el anuncio a los asistentes a la convención nacional de propietarios de salas de cine.