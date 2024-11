Reseña: Whitney Houston brilla en "The Concert for a New South Africa"

Esta imagen de portada proporcionada por Sony Legacy Recordings muestra "The Concert for a New South Africa (Durban)" de Whitney Houston. (Sony Legacy Recordings via AP)

Houston era una cantante impresionante, y eso se reafirma con "The Concert for a New South Africa (Durban)”. Lamentablemente, el álbum también muestra cómo el incomparable talento de la diva del pop fue malgastado antes de que muriera en 2012 a la edad de 48 años.

“Nunca he sentido tanto amor”, le dice Houston a la multitud del estadio. Diez de las 21 canciones del álbum (hay 24 pistas en total, incluyendo una introducción y tres versiones de la misma canción, que incluyen la pista en vivo, una grabación de estudio previamente no lanzada y un remix) tienen títulos con la palabra “amor” o alguna variación, y sus grandes éxitos están esparcidos a lo largo del set. Incluyen “I Will Always Love You”, “How Will I Know” y “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, todas divertidas de escuchar en un ambiente tan festivo.