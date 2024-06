Reseña: The Marías sumergen a los oyentes en un mundo azul de suaves ritmos bailables

En esta imagen proporcionada por Nice Life Recording Company/Atlantic Records muestra "Submarine" de The Marías. (Nice Life Recording Company/Atlantic Records via AP)

“Ride”, la canción que abre el álbum, es una invitación a su paisaje. Comenzando con tonos ambientales que dan paso a sonidos amortiguados de guitarra eléctrica cortesía de Jesse Perlman, Zardoya canta: “Careful while you’re cruising/Gonna be a ride/Introducing submarine” (Cuidado mientras estás navegando / Será todo un viaje / Presentamos Submarine), mientras el sonido surge y luego se sumerge, llevándonos bajo el agua.

Hay un sentido de urgencia en la relajada “No One Noticed”. En “Maybe I lost my mind”, Zardoya canta en su tono embriagador, “No one noticed/No one noticed” (Nadie se dio cuenta / Nadie se dio cuenta).