Reseña: La nueva protagonista fuerte de Isabel Allende es una periodista

Esta imagen de portada proporcionada por Ballantine muestra "Mi nombre es Emilia del Valle" de Isabel Allende. (Ballantine via AP)

Esta imagen de portada proporcionada por Ballantine muestra "Mi nombre es Emilia del Valle" de Isabel Allende. (Ballantine via AP)

Esta imagen de portada proporcionada por Ballantine muestra "My Name is Emilia Del Valle" de Isabel Allende. (Ballantine vía AP)

ARCHIVO - La autora Isabel Allende posa en su estudio de escritura en Sausalito, California, el 12 de abril de 2023. (Foto AP/Eric Risberg, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La autora Isabel Allende posa en su estudio de escritura en Sausalito, California, el 12 de abril de 2023. (Foto AP/Eric Risberg, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La autora Isabel Allende posa en su estudio de escritura en Sausalito, California, el 12 de abril de 2023. (Foto AP/Eric Risberg, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved