Reseña: "Heretic"es un fascinante cóctel gore con un enigmático Hugh Grant

En esta imagen proporcionada por A24, Hugh Grant, de izquierda a derecha, Sophie Thatcher y Chloe East en una escena de "Heretic". (Kimberley French/A24 via AP) Blueberry Pie LLC

El Sr. Reed es, por supuesto, si has visto el afiche de la película, el malo y es interpretado por Hugh Grant, quien no opta por el siniestro camino del Hannibal Lecter en “Heretic”. Grant es el personaje un poco torpe, tímido y autocrítico con el que nos enamoramos en “Four Weddings and a Funeral" (“Cuatro bodas y un funeral”), pero con un toque de amenaza. Gradualmente, revela que en realidad sabe bastante sobre la religión mormona, y sobre todas las religiones.