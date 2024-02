Reseña: “Bob Marley: One Love” no termina de enamorar

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir, izquierda, y el director Reinaldo Marcus Green en el set de "Bob Marley: One Love." (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Ziggy Marley, izquierda, y Kingsley Ben-Adir en el set de "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, James Norton, izquierda, y Kingsley Ben-Adir en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir y Lashana Lynch en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir, izquierda, y Lashana Lynch en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir, izquierda, y Lashana Lynch en "Bob Marley: One Love." (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir, izquierda, y el director Reinaldo Marcus Green en el set de "Bob Marley: One Love." (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Kingsley Ben-Adir en "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, el director Reinaldo Marcus Green y Lashana Lynch en el set de "Bob Marley: One Love". (Chiabella James/Paramount Pictures vía AP) © 2023 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Para entonces, Marley se había convertido no sólo en el rostro del reggae, el rastafarismo y Jamaica, sino también de la revolución, la resistencia y la paz. Dejó tras de sí una obra que no ha hecho más que crecer con el tiempo. “Redemption Song”, “No Woman No Cry”, “War”, “Trench Town Rock”, “Get Up Stand Up”, “Lively Up Yourself”, “One Love People Get Ready”. Los Beatles podían argumentar que eran más grandes que Jesús, pero nadie pensaba, como algunos lo hicieron con Marley, que en realidad eran la Segunda Venida.