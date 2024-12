Reseña AP: "Nickel Boys" es uno de los filmes más impactantes y poderosos del año

© 2024 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

Esta imagen difundida por Amazon/MGM muestra a Aunjanue Ellis-Taylor en una fotografía promocional de la película "Nickel Boys".

Esta imagen difundida por Amazon/MGM muestra a Aunjanue Ellis-Taylor en una fotografía promocional de la película "Nickel Boys".

Esta imagen difundida por Amazon/MGM muestra a Ethan Herisse en una fotografía promocional de la película "Nickel Boys".

Esta imagen difundida por Amazon/MGM muestra a Brandon Wilson en una fotografía promocional de la película "Nickel Boys".

Esta imagen difundida por Amazon/MGM muestra a Ethan Herisse, izquierda, y Brandon Wilson en una fotografía promocional de la película "Nickel Boys".

Y sin embargo, con “Nickel Boys”, el cineasta RaMell Ross no solo se compromete con la idea, sino que entrega una de las películas más poderosas del año: un viaje lírico, desgarrador y espeluznante hacia la oscuridad de una brutal escuela-reformatorio en el sur de Estados Unidos durante la época de la segregación.

Ross y la coguionista Joslyn Barnes no partieron de cero, sino de la novela ganadora del Pulitzer de Colson Whitehead sobre dos adolescentes, Elwood y Turner, que se hacen amigos mientras son pupilos de ese reformatorio juvenil en Florida. La Academia Nickel de la novela y la película es ficticia, pero basada en los horribles abusos de la Escuela Dozier para Niños real, en el Panhandle de Florida, donde los niños eran golpeados, violados y asesinados. Algunos de los cuerpos fueron enviados de vuelta a sus hogares. Otros fueron enterrados en tumbas sin marcar que solo recientemente han salido a la luz.

La inquietante verdad del panorama más amplio, las exhibiciones demasiado recientes de inhumanidad y racismo, se cierne sobre cada fotograma. “Nickel Boys” no es pornografía de explotación, sin embargo. De hecho, cuando ocurre una brutal paliza, Ross dirige su mirada hacia otro lado: una pared, un zapato, una mano nerviosa, la esquina de una biblia. Los sonidos de la otra habitación, el crujido del látigo y los gruñidos son innegables. Como en “The Zone of Interest” (“Zona de Interés”), no necesitamos verlo para sentir su impacto.