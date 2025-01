Reseña AP: La cinta de Bob Dylan “A Complete Unknown” es electrizante en varios sentidos

Cualquier actor sensato huiría de este encargo. No Timothée Chalamet, y “A Complete Unknown” es su trabajo más ambicioso hasta la fecha, pidiéndole no sólo que interprete a alguien tan camaleónico como una mueca, sino también que toque y cante 40 canciones con el inconfundible gruñido de Dylan y con su armónica tempestuosa. Daniel Craig ha sido calificado como valiente por su papel en esta temporada de premios en “Queer”. Intenta tocar “Subterranean Homesick Blues” frente a una multitud.

El último gran intento no documental de comprender a Dylan fue “I’m Not There” de Todd Haynes, que dividió el encargo entre siete actores. Chalamet lo hace todo, pasando de un joven cantautor de rostro fresco a un neoyorquino arrogante y egoísta, a una estrella pop tambaleante y a un Hombre Joven Enojado. Hay momentos en que Chalamet inclina la cabeza hacia abajo y mira al mundo con astucia, como la princesa Diana. Hay otros en los que el parecido es asombroso, pero también momentos en los que es un poco forzado. No se puede negar que ha capturado la esencia de Dylan, sin embargo.

El título de la película se extrae de la letra de Dylan de “Like a Rolling Stone” y el filme está adaptado del libro de Elijah Wald “Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties”. Dylan no es productor, pero fue consultado para el guion.