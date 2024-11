Reseña: Angelina Jolie es elegante y aguda en "Maria"

“Desde esta mañana, lo que es real y lo que no es real es asunto mío”, dice ella con calma y de manera definitiva, saboreando el agudo guion de Steven Knight. Es uno de los grandes diálogos y momentos para Jolie, cuya intensidad y resolución desmienten su apariencia frágil. Y también es una señal para el público: No se preocupen por los hechos aburridos o que Jolie no se parezca realmente tanto a Callas. Esta es una película biográfica como una ópera — un viaje emocional digno de la gran diva, lleno de estilo, belleza, traición, revelaciones y tristeza.

Larraín ha dejado una marca duradera en el cine con su trilogía no oficial sobre estas mujeres famosas con narrativas trágicas. Con “Jackie”, “Spencer” y ahora “Maria”, sus películas también son un antídoto no intencionado al dominio de Ryan Murphy sobre las grandes damas de la historia reciente, que son todo estilo y escándalo y poca sustancia. Y sin embargo, las películas de Larraín no son para todos. Si “Jackie” y “Spencer” no te cautivaron, no mostraron a esas mujeres como esperabas, “Maria” no te convertirá en creyente. Tres películas después, parece que el público está muy a bordo con su visión o no. Hay poco espacio para un término medio.