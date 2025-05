Recuperan busto del vocalista de The Doors, Jim Morrison, que fue robado hace casi 40 años

Flores y velas adornan la tumba del legendario vocalista de The Doors, Jim Morrison, en el cementerio Pere Lachaise, el lunes 3 de julio de 2011, en París. (AP Foto/Jacques Brinon, Archivo) AP2011

El busto, que fue robado del cementerio Père-Lachaise en 1988, fue encontrado durante una investigación no relacionada que llevó a cabo una unidad anticorrupción, informó la policía de París el lunes a través de Instagram.

De momento no se dio a conocer si el busto sería devuelto a la tumba o qué otra investigación podría llevarse a cabo.

Morrison, el cantante de clásicos de The Doors como “Light My Fire”, “Break on Through” y “The End”, fue encontrado sin vida dentro de una bañera en París a los 27 años de edad, en 1971.