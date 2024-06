Reaparición del Hijo Adoptivo de Celia Cruz: Enfermo y Solo, Denuncia Robo y Cuestiona Propiedades en Cuba

En una reciente declaración, el hijo de la Reina de la Salsa no solo ha revelado su delicada situación de salud, sino que también ha hecho serias denuncias sobre irregularidades relacionadas con la herencia y legado de su madre.

La reaparición del hijo de Celia Cruz fue facilitada por Javier Ceriani, conocido presentador del programa "Chisme No Like", quien lo encontró y lo entrevistó en exclusiva. Durante la emotiva entrevista, el hijo de Cruz acusó a los productores de la serie biográfica sobre Celia Cruz de cometer un robo en la representación de su vida y legado. Según sus declaraciones, la serie no solo distorsionó hechos importantes de la vida de la cantante, sino que también utilizó su historia sin una compensación justa para su familia.