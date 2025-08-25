americateve

Rachel Arderi

Rachel Arderi comparte el "antes y después" de su cirugía estética en Miami y genera revuelo en redes

Rachel Arderi mostró el antes y después de su cirugía de senos en Miami, ganando elogios por su honestidad. Cambió sus implantes para un look más armónico y se siente más segura y feliz

americateve
Por Redacción América Noticias Miami
Rachel Arderi

La influencer cubana Rachel Arderi sorprendió a sus seguidores al mostrar los resultados de su reciente cirugía estética en Miami, donde decidió reemplazar sus implantes mamarios para lograr una apariencia más armónica y natural.

Diez días después de la operación, Arderi publicó en Instagram una serie de fotografías en bikini que comparan el “antes y después” de su intervención. En el mensaje que acompañó las imágenes, expresó su satisfacción con el resultado: “Amé el cambio y que aún así sigan luciendo naturales. No sabía lo mal que estaba hasta ahora”.

Screenshot 2025-08-25 at 9.22.29AM

La cubana explicó que reemplazó sus implantes de 325 cc por unos de 385 cc, un cambio que, según contó, le devolvió la confianza en su cuerpo tras años de incomodidad con su operación anterior realizada en Cuba, poco antes de quedar embarazada de su hija Mía.

La publicación rápidamente se viralizó, acumulando cientos de comentarios. Mientras algunos seguidores celebraron la transformación con mensajes como “La diferencia es inmensa, quedaste hermosísima”, otros optaron por bromas: “Antes había que coger un Uber de una a otra, ahora solo cruzar la acera”. También recibió palabras de aliento: “Lo más importante es que tú estés feliz con los resultados”.

Rachel posó sonriente con un top dorado que resaltaba su figura y respondió de manera simpática a varios de los comentarios. Aunque aún se encuentra en proceso de recuperación y desinflamación, aseguró sentirse más cómoda, segura y feliz con su imagen.

No faltaron las críticas habituales en redes sociales, pero la mayoría coincidió en que el resultado es favorecedor y natural. Incluso su esposo, el reguetonero cubano Oniel Bebeshito, reaccionó a la publicación con entusiasmo: “Uffffff mi pieza. Cañonazo, tremenda carátula”.

Con esta experiencia, Arderi refuerza el vínculo con su comunidad digital, mostrando transparencia y cercanía al compartir un aspecto íntimo de su vida personal. Su autenticidad volvió a convertirla en tendencia, confirmando la fuerte conexión que mantiene con sus seguidores.

americateve
Por Redacción América Noticias Miami

