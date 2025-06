Pulp regresa con "More", su primer álbum en 24 años. Hasta la banda Britpop está sorprendida

Ni siquiera ellos, resulta. "También nos tomó por sorpresa", dijo el dinámico líder Jarvis Cocker a The Associated Press. "¿Por qué no?"

Hubo algunos catalizadores para "More". El primero: "Todavía podíamos llevarnos bien", bromea el baterista Nick Banks. "No fue demasiado doloroso". El segundo: La banda incluyó una nueva canción en su reciente serie de conciertos de reunión — "The Hymn of the North", originalmente escrita para la obra de Simon Stephens de 2019 "Light Falls" — y a la gente pareció gustarle.

"Me hizo darme cuenta de que no tienes cantidades infinitas de tiempo", dice Cocker. "Todavía tienes la oportunidad de crear cosas, si quieres. ¿Vas a intentarlo?"

Y así lo hicieron. Cocker aseguró a sus compañeros de banda Banks, el guitarrista Mark Webber y la tecladista Candida Doyle que el proceso de grabación podría hacerse rápidamente, en tres semanas, a la velocidad de la luz para una banda que ha agonizado con discos, como "This Is Hardcore" de 1998. Webber describe una "reticencia a involucrarse en un proceso de años" que se alivió cuando comenzaron a trabajar en nuevas canciones que surgieron "con bastante facilidad".

Eso se debe al menos parcialmente al hecho de que, por primera vez en la historia de la banda, Cocker decidió "escribir las letras de antemano. ... Me ha llevado hasta los 61 años darme cuenta de que si escribes las letras antes de entrar al estudio, hace que sea una experiencia mucho más placentera".

Las 11 pistas que componen "More" son una combinación de canciones nuevas y antiguas escritas a lo largo de la carrera de Pulp. El fallecido Mackey tiene un crédito de escritura en la sensual y existencial "Grown Ups", cuyo demo original se hizo alrededor de "This Is Hardcore", y en la disco y atrevida "Got to Have Love", escrita alrededor del "cambio de milenio", como explica Cocker. "Tenía palabras, pero me encontré emocionalmente incapaz de cantarlas".

“Without love you’re just making a fool of yourself” (Sin amor solo te estás haciendo el tonto), canta en el segundo verso. "No tengo nada más que decir al respecto".

Tiene sentido, entonces, que la canción romántica se conservara hasta "More", cuando Cocker creyera en su letra, coincidentemente, después de casarse en junio del año pasado.

La maduración —literalmente crecer en "Grown Ups"— es un tema prevalente en "More", entregado con una perspectiva adecuada a la edad. "Siempre me dijeron en la escuela que tenía una actitud inmadura. Realmente no veía ningún sentido en crecer. Parecía que toda la diversión la tenían las personas cuando eran más jóvenes", dijo Cocker. "Pero, como dije en la parte trasera del álbum 'This Is Hardcore', está bien crecer, siempre y cuando no envejezcas. Y todavía estoy de acuerdo con eso, creo. Envejecer es perder interés en el mundo y decidir que no vas a cambiar. Has hecho tu parte y eso es todo. Eso no me interesa".

"Tienes que mantener un interés en el mundo y eso te mantiene vivo", añade. "Así que, creces. Y, con suerte, vives mejor y tratas mejor a otras personas. Pero no envejeces".

Además de "More", 2025 es el 30 aniversario de la canción que define su carrera, "Common People".

"Realmente nunca nos hemos desenamorado de ella", dice Webber.

"Debido a la forma en que afecta a la gente, realmente, no puedes desenamorarte de ella", añade Cocker.

"More", es producido por James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines D.C.).

Tras su lanzamiento, la banda se embarcará en una gira por el Reino Unido y América del Norte. Entonces, ¿quién sabe? ¿Es este el comienzo de una nueva era activa para ellos?

"El próximo álbum se va a llamar 'Even More'", bromea Cocker. "Nah, no lo sé. El álbum no fue concebido como una lápida".

"No sería bueno que terminara sintiéndose como si estuvieras atrapado en una cinta de correr", añade Banks. "Y en este momento, todavía es bastante emocionante".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press