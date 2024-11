Previo al Latin Grammy, Elena Rose invita amigos para estar “En las nubes”

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose durante su concierto en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el viernes 17 de mayo de 2024. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

En “Atlántico”, con Díaz, podemos encontrar al cantante urbano puertorriqueño en una faceta diferente a las letras más pesadas de su trap.

“Es muy divertida esa canción”, dijo Rose. “Es la canción para los niños o para el niño interno de cada uno de nosotros; yo creo que abraza la inocencia, abraza el estar en el presente, abraza ese superpoder que tiene un niño que no tiene miedo... Un niño no tiene miedo, no tienen estos prejuicios o estas cosas en la mente que los detengan de cumplir cualquier sueño o de ser felices”.

En cambio, “Guatapé”, con Greeicy, está en el otro extremo del espectro de las emociones. En este tema, cantan sobre una pérdida tan grande que les deja un hueco del tamaño de Guatapé, un sitio rodeado de naturaleza en Colombia.

“La canción, de lo que habla, es de este tipo de pérdidas, de adiós que tenemos que decir, amando con toda el alma, pero nada lo puede controlar”, dijo Rose, que eligió a Greeicy para ayudarle a interpretarla, pues tiene un carácter que le permite resistir ese tipo de pruebas.

“Siento que le trae también una fuerza muy especial a esta canción”, dijo. “La conozco, es una mujer resiliente, una mujer guerrera, una mujer que va pa’lante. No podía haber nadie que fuera mejor para esta colaboración”.

Rose fue una de las artistas que se presentaron en la primera edición del festival Hera de la Ciudad de México, cuyo cartel estaba conformado únicamente por artistas femeninas o agrupaciones encabezadas por mujeres. Una de sus canciones más coreadas por el público fue “Me lo merezco”, que está incluida en “En las nubes”. Surgió después de una sesión con su terapeuta.

“Te debo de confesar que sentí miedo de demostrar ese lenguaje porque yo no soy hippie, no soy perfecta, no soy una gurú y para mí era como muy delicado mostrar esta canción y que no se entendiera bien el lugar de dónde viene, pero gracias a Dios la gente se lo tomó superbién”, dijo Rose. “La escucho para manifestar, para sentirme mejor y me enorgullece muchísimo que sea una canción que esté trayendo cosas bonitas para la vida de las personas”.

