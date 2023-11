Peso Pluma reúne a amigos estelares para su debut en el Foro Sol

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Peso Pluma durante su concierto el el Foro Sol de la Ciudad de México el sábado 11 de noviembre de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved