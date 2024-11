Película palestino-israelí es una de las más elogiadas de 2024. ¿Se estrenará en EEUU?

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El palestino Basel Adra (d) y el israelí Yuval Abraham reciben el premio por su película "No Other Land" en el Festival de Cine Berlinale, en Berlín, el 24 de febrero del 2024.

Adra nació en esto; su padre era un activista en nombre de la comunidad y Adra tenía 5 años cuando su madre lo llevó por primera vez a una manifestación.

Tras una decisión judicial de 2022, el ejército estableció puestos de control y demolió regularmente estructuras comunitarias, incluida una escuela. Una cámara, dice Adra, “se convirtió en la única herramienta además de nuestra firmeza”. Capturó las demoliciones regulares de hogares, los encuentros violentos con colonos israelíes y el efecto continuo que la lucha ha tenido en los aldeanos.

“Empecé a filmar cuando empezamos a terminar”, dice en la película, que tiene lugar entre 2019 y 2023.

Es un retrato a largo plazo y en el terreno de las realidades de la vida bajo la ley militar israelí. Las familias son desarraigadas. Los niños crecen en la pobreza. La gente muere. Pero sus creadores nunca imaginaron cuánto peor podrían ponerse las cosas.

Realizada por un colectivo palestino-israelí (los otros dos directores son Hamdan Ballal y Rachel Szor), “No Other Land” terminó de filmarse el pasado octubre, justo cuando ocurrió el ataque de Hamás y comenzó la guerra de Israel en Gaza.

El 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás mataron a más de 1.200 personas en el sur de Israel, tomando unos 250 rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 43.000 palestinos, más de la mitad de los cuales son mujeres y niños, dicen funcionarios de salud palestinos que no distinguen entre civiles y combatientes. En Cisjordania, frecuentes incursiones israelíes y la creciente violencia de colonos judíos han elevado el número de muertos desde el 7 de octubre a más de 760.

“Miro las noticias los últimos días, cientos de personas en Gaza muriendo, rehenes israelíes muriendo, masacres ocurriendo todos los días, sin parar”, dice Abraham, un periodista judío del sur de Israel. “Y estamos aquí mostrando una película en cines con aire acondicionado. Hay una gran disonancia en participar en festivales cuando nada es festivo y todo está empeorando”.

La guerra en Gaza — y ahora la guerra en Líbano y el espectro de una con Irán — ha alterado inevitablemente el paisaje para “No Other Land”, una película que combina la realización de documentales y el activismo para poner un rostro humano al sufrimiento palestino. Ha ganado premios en Berlín, Suiza, Vancouver y Corea del Sur. Pero para Adra, poco de eso importa.

“Hicimos esta película para no perder Masafer Yatta, para no perder nuestras casas”, dice Adra. “Es muy exitoso para la película, pero cuando vuelvo a la realidad, está empeorando. Así que hay este conflicto en mi mente. La película está teniendo éxito y tiene publicidad, la gente quiere verla, pero no está ayudando a lo que está sucediendo en el terreno. No cambia nada”.

“No Other Land” se vio envuelta en controversia poco después de su debut en febrero en el Festival de Cine de Berlín. Mientras aceptaba el premio al documental, Adra habló sobre la dificultad de hacerlo “cuando hay decenas de miles de mi gente siendo masacrada y masacrada por Israel en Gaza”. Abraham pidió el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos.

En Alemania, donde hay gran sensibilidad hacia cualquier declaración antiisraelí, numerosos políticos criticaron a los cineastas por no mencionar a las víctimas israelíes ni a Hamás. Claudia Roth, ministra de cultura de Alemania, dijo que los discursos eran “impactantemente unilaterales”. Kai Wegner, alcalde de Berlín, los llamó “relativización intolerable”. Ron Prosor, embajador de Israel en Alemania, lo calificó de “discurso antisemita flagrante”.

Abraham, quien dice haber recibido amenazas de muerte, estaba “enfurecido” por la respuesta. Como descendiente de víctimas del Holocausto, cree que etiquetar la crítica a las políticas israelíes como antisemita vacía la frase de significado.

“Llamamos a la igualdad entre palestinos e israelíes. Llamamos a poner fin a la ocupación. Hablamos de lo que vemos como las raíces políticas de la violencia que existe en nuestra tierra. Para mí, este es el mensaje más importante que puede haber”, dice Abraham. “Se siente como si estuviéramos viviendo en la novela ’1984′ donde haces este tipo de declaraciones y eso de alguna manera se etiqueta como controvertido”.

La relación entre Adra y Abraham, una que esperan pueda representar la coexistencia israelí-palestina, es un componente central de “No Other Land”.

Juntos, se apresuran a documentar la llegada de tanques o bulldozers militares; lamentan la poca atención que encuentran sus publicaciones en redes sociales o artículos en línea; reflexionan sobre sus futuros.

Pero también hay tensión en sus diferencias. Uno vive bajo la ley civil, el otro bajo la ley militar. Si Adra podrá pasar por los puestos de control para viajar al extranjero siempre está en duda. En la película, su codirector palestino, Ballal, se muestra escéptico al cuestionar el lugar de Abraham en la lucha.

“Puede ser tu hermano o amigo quien destruyó mi casa”, le dice Ballal.

“Como israelí, creo que el statu quo es perjudicial para los israelíes por el simple hecho de que la seguridad en la tierra es mutua”, le dice Abraham a The Associated Press. “Las personas dependen unas de otras. No podemos esperar tener seguridad si los palestinos no tienen libertad”.

Incluso antes de la guerra en Gaza, Adra y Abraham lucharon por ganar atención internacional para Masafer Yatta.

Ahora, su causa es eclipsada por la destrucción en Gaza, y les resulta difícil sentir alguna esperanza. Días después del 7 de octubre, un primo de Adra fue asesinado a quemarropa por un colono, un incidente capturado en la película. “Para mí”, dice Adra, “no hay nada claro hacia dónde va esto”.

En reuniones con distribuidores, los cineastas dicen que ha habido mucho interés. “Dicen que les encanta la película, pero luego son reticentes”, dice Abraham.

Ha habido otras películas recientemente que han tenido dificultades en encontrar distribuidores estadounidenses, como “The Apprentice”, sobre Trump, o “Union”, sobre la organización laboral en Amazon.

“Había una vez, los distribuidores y exhibidores de películas estadounidenses abrazaban la controversia, especialmente cuando se trataba de películas aclamadas cuya controversia estaba inextricablemente entrelazada con su humanidad”, escribió el crítico de la revista New York, Bilge Ebiri, sobre “No Other Land”. ”¿Están estas compañías siendo renuentes por razones presupuestarias, por cobardía, por desacuerdo político?”

“No permitir que la conversación siquiera comience al silenciar nuestras voces, la voz de un palestino que está resistiendo la ocupación y la voz de un israelí que también está en contra de la ocupación y cree en un futuro de igualdad y justicia para todos”, dice Abraham. ”¿Por qué están bloqueando este tipo de voces de entrar en el espacio del cine mainstream en Estados Unidos?” (La película también carece de un distribuidor israelí).

Sin embargo, se vea como se vea, los cineastas esperan que “No Other Land” siga siendo un documento vital para la crisis actual.

“Queríamos enviar el mensaje de que el statu quo es muy perjudicial y debería cambiar”, dice Adra. “Se necesita una solución política. Eso fue antes del 7 de octubre. No queremos llegar a un día como el 7 de octubre. Queremos advertir a los líderes globales que tomen medidas y dejen de ser cómplices de la ocupación”.

“Lo que está sucediendo es muy, muy triste y trágico”, agrega. “Nunca imaginé en mi vida que algo así pudiera suceder, y que el mundo lo dejaría continuar”.

