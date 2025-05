Película de Abel Tesfaye "Hurry Up Tomorrow" le devuelve la alegría al cine

Esta imagen difundida por Lionsgate muestra a Jenna Ortega en una escena de "Hurry Up Tomorrow". (Andrew Cooper/Lionsgate via AP) © 2025 Lionsgate

Esta imagen publicada por Lionsgate muestra a Jenna Ortega como Anima, arriba, y Abel "The Weeknd" Tesfaye como Abel, en una escena de "Hurry Up Tomorrow". (Andrew Cooper/Lionsgate via AP) © 2025 Lionsgate

Esta imagen publicada por Lionsgate muestra a Barry Keoghan como Lee, a la izquierda, y Abel "The Weeknd" Tesfaye como Abel en una escena de "Hurry Up Tomorrow". (Foto Andrew Cooper/Lionsgate via AP) © 2025 Lionsgate

Junto con el director Trey Edward Shults, Tesfaye, de 35 años, habló con The Associated Press sobre el retiro de The Weeknd, perder su voz en el escenario en 2022 y las lecciones aprendidas al hacer "The Idol".

TESFAYE: Bueno, ante todo, era fanático de su trabajo. Así que sabía que él iba a hacer algo increíble con lo que le diera. Pero cuando nos conocimos, simplemente nos volvimos inseparables. Nos convertimos en amigos y familia muy, muy cercanos. Y la confianza surgió de manera natural después de eso. Es como si nadie más pudiera contar la historia, excepto Trey. Así que fue muy fácil para mí.

SHULTS: Para mí también, fue como mi primera película que hice con 30.000 dólares con miembros de la familia actuando en ella y amigos en ella. Fue esta experiencia hermosa y mágica y me dije a mí mismo que en el futuro, al hacer proyectos más grandes, sólo quiero trabajar con personas con las que realmente me sienta conectado y sientas esa conexión de buena energía kismet (por el destino) y cuando conocí a Abel, sentí eso. Y fue simplemente natural y orgánico y él era un fan genuino y pude sentir su confianza genuina y su deseo de empoderarme y tratar de hacer de esto mi propia película. Y me inspiré locamente.

TESFAYE: Siempre fue la tercera parte, sí. No sabía lo que quería decir en ese momento, pero sabía que estaba haciendo una especie de saga. Pero eso era más sólo para mí. Quería establecer que quería hacer algo que pudiera terminar una historia. Y he aquí, algo realmente me sucedió que sentí que, cualquiera que fuera mi plan, lo que tenía planeado antes, lo tiré por la ventana y me concentré al 110% en esta historia.

TESFAYE: Absolutamente. Quiero decir, estaba manejando un millón de cosas al mismo tiempo, ya sabes, y estaba de gira, lidiando con cosas personales también. Pero eso ya había pasado antes. Aún podía confiar en mi superpoder. Sabes, puedo subir al escenario y es esta experiencia catártica con los fans. Puedo apagar mi mundo por una hora y media, dos horas y simplemente perderme en mi actuación. Y cuando llegó a un punto en el que las líneas se estaban desdibujando, estaba afectando mi actuación en el escenario: la gente gasta mucho dinero para venir a estos shows. Ahorran durante un año, y llegó un punto en el que, oh Dios mío, no puedo darles lo que quieren, mi voz me está fallando. Y supe en ese momento que necesitaba sentarme y averiguar qué estaba pasando allí arriba. Porque no era una lesión física.

TESFAYE: Eso ayudó un poco.

TESFAYE: Ni siquiera es eso. Quiero decir, siempre he sido Abel. The Weeknd siempre ha sido una actuación. Voy a ser un poco hiperbólico aquí, pero sentí que no tenía nada más que decir. Eso es lo que sentí. Estaba en el escenario y es como si hubiera dicho todo lo que puedo decir como esta persona, y ahora es el momento de dar el siguiente paso. Y esta película fue como esa luz guía para mí.

TESFAYE: Sí, quiero decir, naturalmente aprendes. Eso fue lo primero que hicimos. Siempre aprendes. Estás trabajando con grandes, grandes artistas en ese momento y todavía estoy muy cerca de todos en el set. Pero fue una experiencia de aprendizaje.

Esto se sintió un poco, tuvo un poco más de alegría al hacerlo. Se sintió un poco más personal. "Idol" realmente no se sintió como mío en ese momento. Este se sintió muy personal y lo digo ahora, que Trey realmente trajo eso, y Jenna, por supuesto, devolvió la alegría a la realización cinematográfica. Como, "Sí, quiero hacer esto. Esto es genial".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press