Paula Abdul resuelve demanda por agresión sexual contra productor de "American Idol"

ARCHIVO - Nigel Lythgoe llega al estreno en Los Ángeles de "Robin Williams: Come Inside My Mind" el 27 de junio de 2018. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) Invision

La presentación judicial indicó que el acuerdo fue incondicional, pero no reveló los términos, y la abogada de Abdul, Melissa Eubanks, dijo que no podía comentar sobre ellos.

La demanda, presentada hace casi un año, también acusaba a Lythgoe de agredir sexualmente a Abdul después de que ella dejara “American Idol” y se convirtiera en jueza en otro programa de competencia de Lythgoe, “So You Think You Can Dance”.

Después de que se presentaran otras demandas alegando conducta sexual inapropiada, Lythgoe renunció en enero a su papel como juez en “So You Think You Can Dance”.

El ciudadano británico de 75 años ha sido un prominente productor de televisión durante décadas tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, trabajando en realities de competencia incluyendo “American Idol”.

The Associated Press no suele identificar a las presuntas víctimas de agresión sexual a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Abdul.

Abdul, cantante y bailarina ganadora de premios Grammy y Emmy, dijo en la demanda que permaneció en silencio durante años ante las presuntas agresiones por miedo a represalias por parte de “uno de los productores de programas de competencia televisiva más conocidos”.

Ella alegó que la primera agresión sexual ocurrió mientras Abdul y Lythgoe estaban de gira filmando audiciones para una temporada de “American Idol”, que se estrenó en 2002.

Abdul dice que Lythgoe la manoseó en el ascensor de su hotel después de un día de filmación y “comenzó a meterle la lengua en la boca”. Abdul lo empujó y corrió hacia su habitación de hotel cuando se abrieron las puertas del ascensor.

“Entre lágrimas, Abdul llamó rápidamente a uno de sus representantes para informarles de la agresión”, dice la demanda, “pero finalmente decidió no tomar medidas por miedo a que Lythgoe la despidiera”.

Abdul fue jueza durante las primeras ocho temporadas, y dejó el programa en 2009.

En 2015, Abdul se convirtió en jueza en “So You Think You Can Dance”, y nuevamente trabajó junto a Lythgoe.

En ese entonces, Abdul alegó en la demanda, Lythgoe se abalanzó sobre ella durante una cena en su casa e intentó besarla. Abdul dijo que nuevamente lo empujó y se fue inmediatamente.

Abdul dejó ese reality después de dos temporadas. Desde entonces, no ha trabajado con Lythgoe.

En un comunicado en el momento de la demanda, Lythgoe dijo: “Aunque el historial de comportamiento errático de Paula es bien conocido, no puedo pretender entender exactamente por qué presentaría una demanda que debe saber que es falsa”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press