Paul McCartney culmina el Corona Capital 2024

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Eric Burton de Black Pumas durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

St. Vincent durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante británica Sophie Ellis-Bextor durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estevan Gutierrez, izquierda, y Alejandro Gutierrez de la banda Hermanos Gutierrez durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estevan Gutierrez, izquierda, y Alejandro Gutierrez de la banda Hermanos Gutierrez durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Angela Gannon de la banda The Magic Numbers durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El guitarrista y vocalista Romeo Stodart y Michele Stodart de la banda The Magic Numbers durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Iggy Pop durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Iggy Pop durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Paul McCartney durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Paul McCartney durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

St. Vincent durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jessie Reyez durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fran Healy de Travis durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Shawn Mendes durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Shawn Mendes durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante y compositor Fran Healy de la banda británica Travis, durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Melanie Martinez durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jessie Reyez durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Beck durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fran Healy de la banda británica Travis, durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Sophie Ellis-Bextor durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La banda The Magic Numbers durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Shawn Mendes durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Iggy Pop durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Paul McCartney durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Paul McCartney durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Paul McCartney durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Paul McCartney durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Paul McCartney durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el domingo 17 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Melanie Martinez durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Eric Burton de Black Pumas durante su concierto en el Corona Capital en la Ciudad de México el sábado 16 de noviembre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Como en conciertos anteriores, McCartney incluyó “Here Today” que presentó en como “una rola” que escribió para su “querido carnal” John Lennon, también interpretó “I’ve Got a Feeling”, mientras se proyectaban imágenes de Lennon en el famoso concierto de la azotea de Apple Corps, que daban la sensación de que ambos estaban haciendo un dueto en vivo. Cantó, además, la más reciente canción de The Beatles, “Now and Then” creada con inteligencia artificial para completar un demo de Lennon.

La gente estaba ansiosa por escuchar canciones de The Beatles y McCartney cumplió, ofreciendo temas como “Let It Be”, “Helter Skelter”, “Come Together”, “Carry That Weight” y “Lady Madonna”.

“Vamos a regresar en el tiempo a un pequeño lugar en el norte de Inglaterra, llamado Liverpool, y en Liverpool había cuatro chicos que querían hacer un disco, así que fuimos de Liverpool a Londres a los estudios Abbey Road”, dijo en inglés. “Esta es la primera canción que grabamos los Beatles en Abbey Road”, agregó en español antes de entonar “Love Me Do”.

Un momento cumbre llegó con “Hey Jude”, cuando el astro de 82 años dirigió a la multitud. Primero, pidió un coro solo de chicos y luego, invitó sólo a las “mamacitas”, como afectuosamente llamó a las chicas.

También se escucharon varias veces gritos de “¡olé, olé, sir Paul!”, a lo que respondió con un “thank you”, y agregó en español “¡está chingón estar aquí de nuevo!”.

De su otra famosa banda, Wings, también hubo canciones como “Nineteen Hundred and Eighty-Five”, “Let ’Em In”, “Band on the Run” y una de las favoritas de la noche, “Live And Let Die”, que incluyó todo un despliegue de pirotecnia

McCartney tocó el bajo Höfner que lo caracteriza desde sus años de Beatle, además del piano, la mandolina para “Dance Tonight” y la guitarra acústica para “Blackbird” y “Here Today”.

El rockero, quien había visitado México en 1993, 2012 (para un histórico concierto en el Zócalo capitalino), 2017y el año pasado, igualmente con la gira Got Back, se despidió prometiendo que volvería pronto.

Horas antes, en el Corona, Iggy Pop fue otro de los artistas más celebrados. El astro punk de Michigan, Estados Unidos, incluyó sus éxitos “Lust for Life”, “Search and Destroy”, “The Passenger”, “I Wanna Be Your Dog”, así como “I’m Sick Of You”.

La británica Sophie Ellis-Bextor tuvo su esperado regreso a México después de más de 20 años de ausencia para hacer bailar a la gente de la Carpa Viva Tent con “Murder on the Dancefloor”, y el estadounidense Beck dominó el escenario principal con “The New Pollution” hacia el final de su presentación.

Durante la tarde, el dúo de guitarristas suizos de origen ecuatoriano, Hermanos Gutiérrez, compuesto por los hermanos Estevan y Alejandro Gutiérrez interpretó canciones de su álbum inspirado en el norte de México “El bueno y el malo”, así como de su más reciente lanzamiento “Sonido Cósmico”.

The Magic Numbers fue otro de los primeros actos celebrados en el Corona, su vocalista Romeo Stodart pidió que el público saludara y enviara amor a su hijo Arch que no pudo asistir al concierto. La multitud coreó un saludo, tras lo cual la banda británica interpretó su éxito “Love Me Like You”.

El Corona inició el viernes con la presentación estelar de Green Day. También recibió a Shawn Mendes, Travis, Black Pumas y Jessie Reyez.

FUENTE: Associated Press