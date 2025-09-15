americateve

Christian Nodal

Padres de Christian Nodal intervienen para rescatar a Inti de los Aguilar

En medio de una creciente tensión entre las familias más influyentes de la música regional mexicana, los padres de Christian Nodal han decidido intervenir directamente para proteger a su nieta Inti, en medio de las disputas públicas que rodean a los Aguilar.

La pequeña, fruto de la relación entre Nodal y Belinda, ha estado en el ojo mediático tras los conflictos familiares y las declaraciones cruzadas que han marcado los últimos meses. De acuerdo con fuentes cercanas, los padres del cantante consideran que la exposición y el ambiente hostil generado en torno a los Aguilar podrían afectar el bienestar emocional y la estabilidad de la niña.

Una decisión firme

Los Nodal habrían tomado la determinación de garantizar que Inti crezca alejada de controversias y bajo un entorno más familiar y controlado. “Ellos sienten la responsabilidad de cuidar a su nieta y mantenerla al margen de todo lo que ocurre alrededor de los escenarios y las polémicas”, reveló una persona allegada al círculo íntimo de la familia.

Por su parte, los Aguilar, encabezados por Pepe Aguilar, no han emitido una postura oficial frente a esta intervención, aunque la situación ha generado rumores sobre un distanciamiento definitivo entre ambas dinastías.

Repercusiones en el ámbito artístico

La rivalidad entre los clanes Nodal y Aguilar trasciende lo personal y se refleja también en la industria musical, donde ambos comparten protagonismo. La intervención de los padres de Nodal añade un nuevo capítulo a esta historia de tensiones que, lejos de apagarse, parece intensificarse con el tiempo.

Mientras tanto, lo que está en juego es el bienestar de la pequeña Inti, que se ha convertido en el centro de un debate familiar con ecos en el espectáculo mexicano.

