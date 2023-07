“Oppenheimer” reaviva historia conflictiva de Los Alamos y Nuevo México

ARCHIVO - Una vista aérea después de la primera explosión atómica en el sitio de prueba Trinity, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Una nueva película sobre la vida de J. Robert Oppenheimer y su papel en el desarrollo de la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial se estrena en cines el viernes 21 de julio de 2023. En Nuevo México hay residentes que todavía viven las consecuencias. (Foto AP, archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.