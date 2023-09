Operan exitosamente a Sophia Loren tras una fractura en la pierna

ARCHIVO - La actriz italiana Sophia Loren sonríe durante una sesión fotográfica para "Human Voice" en el 67º festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, el 21 de mayo de 2014. Loren se recupera tras una exitosa cirugía por una fractura de pierna que sufrió después de caer en su casa de Suiza, dijo un agente de la actriz italiana de 89 años el lunes 25 de septiembre de 2023. (Foto AP/Alastair Grant, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.