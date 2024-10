One Direction fue la primera boy band del internet, y Liam Payne una fuerza fundamental

Una fotografía del ex cantante de One Direction, Liam Payne, sentado rodeado de flores y velas mientras los fans se reúnen afuera del hotel donde fue encontrado muerto después de caer desde un balcón en Buenos Aires, Argentina, el jueves 17 de octubre de 2024. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Fans cantan en honor al ex cantante de One Direction, Liam Payne, afuera del hotel donde fue encontrado muerto después de caer desde un balcón en Buenos Aires, Argentina, el jueves 17 de octubre de 2024. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una joven junto a un altar improvisado para el fallecido cantante Liam Payne en el Foro de Copenhague, el jueves 17 de octubre de 2024. (Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix vía AP)

En esta imagen de archivo, los integrantes de One Direction Liam Payne (derecha) y Harry Styles actúan en el programa "Good Morning America" de la cadena ABC en Rumsey Playfield/SummerStage, el 4 de agosto de 2015, en Nueva York. (Foto de Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Seguidoras encienden velas en el exterior del hotel donde Liam Payne, excomponente de la banda One Direction, fue encontrado muerto tras caer desde un balcón, en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Zayn Malik de One Direction, de izquierda a derecha, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles posan durante una entrevista en Capital Breakfast con Dave Berry y Lisa Snowdon, en sus estudios en Leicester Square, en Londres, el viernes 5 de octubre. 2012. (Yui Mok/PA vía AP, archivo)

ARCHIVO - Liam Payne actúa durante el primer día de BBC Radio 1's Biggest Weekend en Singleton Park, en Swansea, Gales, el 26 de mayo de 2018. (Ben Birchall/PA via AP, archivo)

ARCHIVO - Louis Tomlinson, de izquierda a derecha, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles y Liam Payne llegan al estreno mundial de "One Direction: This Is Us" en el Empire Leicester Square, en Londres, el 20 de agosto de 2013. (Ian West/PA via AP, archivo)