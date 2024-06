Oliver Platt comparte su secreto para actuar en “The Bear” y “Chicago Med” al mismo tiempo

Oliver Platt posa para un retrato en Nueva York el jueves 13 de junio de 2024, para promover sus series "The Bear" y "Chicago Med." (Foto Christopher Smith/Invision/AP) 2024 Invision

Copyright 2023, FX Networks. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por FX, Oliver Platt, izquierda, y Mathy Matheson en una escena de "The Bear". (Chuck Hodes/FX vía AP) Copyright 2023, FX Networks. All Rights Reserved.

Oliver Platt posa para un retrato en Nueva York el jueves 13 de junio de 2024, para promover sus series "The Bear" y "Chicago Med." (Foto Christopher Smith/Invision/AP) 2024 Invision

“Me sentí como un invitado por cinco minutos en ‘The Bear’”, dice Platt. “Tal vez eso sólo me hace afortunado o simplemente me hace bueno para insinuarme en una situación, no lo sé”.