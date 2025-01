Nominaciones al Oscar: Desde Daniel Craig hasta Selena Gomez, sorpresas y desaires

Esta imagen proporcionada por Briarcliff Entertainment muestra a Jeremy Strong, izquierda, y Sebastian Stan en una escena de la película "The Apprentice". (Pief Weyman/Briarcliff Entertainment via AP)

© 2024 Netflix, Inc.

Esta imagen difundida por Netflix muestra a Angelina Jolie como María Callas en una escena de "Maria". (Pablo Larraín/Netflix vía AP) © 2024 Netflix, Inc.

Esta imagen difundida por Bleecker Street muestra a Marianne Jean-Baptiste en una escena de "Hard Truths". (Simon Mein/Bleecker Street via AP)

Esta imagen proporcionada por Roadside Atracciones muestra a Pamela Anderson en una escena de "The Last Showgirl". (Roadside Attractions via AP)