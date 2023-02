Nicky Jam se pronuncia meses después de la "brujería" que le lanzó Génesis Aleska y esto fue lo que dijo

En este caso, usuarios en redes sociales crearon revuelo respecto al tema con cientos de memes y mensajes sobre Aleska y Nicky, luego de escuchar la petición de Aleska recomendada por la espiritista, donde la modelo solicitó «Que Nick Rivera Camineros me busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie, sino sólo y únicamente para mí, que me extrañe; que Nick Rivera Camineros me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos, que no deje de pensar en mí ni un solo momento, que me extrañe, que se desespere por llamarme por estar conmigo nuevamente».

Ahora bien, mediante una entrevista con Telemundo el artista fue cuestionado por este tema, y reveló que se lo tomo más como un chiste «Para mí es una falta de respeto hablar de alguien que no está, pero sí lo que te puedo decir es que me reí mucho. La gente me veía por las calles y me decía ‘Dios mío, que Dios te cuide’, o sea yo me reía de la situación porque yo tengo mucha fe en Dios y a mí no me importa nada de eso. Yo no vengo de un chisme por primera vez, mi vida en el pasado fue chisme».