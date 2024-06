NBC apuesta por la cultura pop en Juegos Olímpicos de París con la ayuda de Snoop Dogg y Cardi B

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra a Jimmy Fallon en Washington el 24 de marzo de 2024, izquierda, la patinadora artística olímpica Tara Lipinski en Los Ángeles el 1 de agosto de 2015, en el centro, y el patinador artístico olímpico Johnny Weir en Nueva York el 16 de agosto de 2012. Fallon, Lipinski y Weir se unirán al comentarista deportivo Mike Tirico para la cobertura de la ceremonia de clausura de NBC. (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra a Kelly Clarkson en la 66a entrega anual de los premios Grammy en Los Ángeles el 4 de febrero de 2024, izquierda, y al mariscal de campo retirado de la NFL Peyton Manning en Denver el 20 de diciembre de 2022. Clarkson y Manning se unirán al comentarista deportivo Mike Tirico en París como anfitriones de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. (Foto AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Snoop Dogg camina en la cancha antes del partido de la NFL entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Saints de New Orleans el 19 de diciembre de 2021, en Tampa, Florida. Snoop Dogg será corresponsal de NBC para los Juegos Olímpicos de París. (Foto AP/Chris O'Meara, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

La cantante Kelly Clarkson y el astro de la NFL Peyton Manning se unirán al comentarista deportivo Mike Tirico en París como anfitriones de la ceremonia de apertura a lo largo del Sena, que se llevará a cabo por primera vez fuera de un estadio. La comediante Leslie Jones contribuirá a la cobertura al aire y en las redes sociales. La locutora de podcast Alex Cooper de “Call Her Daddy” será la anfitriona de fiestas interactivas en vivo en París llamadas “Watch with Alex Cooper”, un programa en el que aparecerá en una vista de imagen en imagen compartiendo sus ideas y respondiendo preguntas de los fanáticos en tiempo real.

“No soy un exatleta olímpico, pero me convencieron de que sólo estamos celebrando a estos atletas y un poco sobre lo que los impulsa”, dijo Manning, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional y dos veces ganador del Super Bowl. También es el copresentador del programa “Monday Night Football with Peyton and Eli”, producido por ESPN, con su hermano y ex mariscal de campo de la NFL, Eli Manning.

Hart también regresa, esta vez colabora con Kenan Thompson en una serie de comentarios de ocho episodios que ofrece resúmenes cómicos de los mejores y más inesperados momentos olímpicos.

“Está bajo el paraguas de los deportes, pero en realidad es una celebración cultural”, dijo Tirico, quien será anfitrión en su cuarta ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Se unirá a Jimmy Fallon junto con los exatletas olímpicos Tara Lipinski y Johnny Weir para la cobertura de la ceremonia de clausura de NBC.

Tirico dijo que integrar más elementos de la cultura pop en la cobertura fue una idea de “grand slam”.

“Si reunimos a una pequeña muestra representativa de Estados Unidos para darles una idea de los juegos y lo hacemos bajo una carpa, los mantendremos cerca durante 17 noches”, dijo. “Ese es nuestro plan. Nuestro objetivo. Estamos muy contentos de tener gente como Snoop, Peyton, Kelly y que nos ayuden a hacerlo”.

Junto con los comerciales de Megan Thee Stallion y Manning, varios anuncios promocionales más ya se han transmitido en NBC: la rapera Cardi B apareció en una promoción, arreglándose las uñas con una estrella de atletismo Sha’Carri Richardson. La actriz Lily Collins repitió su papel de “Emily in Paris” para presentar a los ejecutivos una nueva idea de vestuario para el velocista Noah Lyles. Paris Hilton ayudó a revelar el logotipo de los Juegos Olímpicos. Dolly Parton colaboró con la cadena en un video para su versión de “We Are the Champions/We Will Rock You”, que se ha utilizado para promover la cobertura.

“Queríamos ser parte del momento cultural”, dijo Molly Solomon, productora ejecutiva y presidenta de NBC Olympics Production. “Queríamos asegurarnos de que se sintiera como algo más que un evento deportivo. Es realmente un evento de entretenimiento y cultura pop que se centra en las historias de los atletas”.

Hasta ahora, los comerciales han generado números sólidos. Según NBC, el anuncio promocional de Collins atrajo a más de 30 millones de espectadores en las plataformas de la cadena. El anuncio de Megan Thee Stallion obtuvo 12 millones de vistas, mientras que Snoop Dogg obtuvo poco menos de 10 millones a través de sus canales de redes sociales.

“Tratamos de mantenernos muy fieles a nuestras audiencias y a la ubicación del contenido”, dijo Jennifer Storms, directora de marketing de entretenimiento y deportes de NBC. “Estamos trabajando juntos en el talento y en cómo tienen una historia continua antes de los Juegos Olímpicos y durante los Juegos Olímpicos”.

Storms quiere llevar los perfiles de los atletas olímpicos a la vanguardia a través de voces populares. Se esperan historias del cantante John Legend sobre la gimnasta Simone Biles, la estrella de la WWE Cody Rhodes sobre el luchador David Taylor y el actor de “Chicago Fire” Eamonn Walker sobre Lyles, dijo.

“Eso se traduce en contar la historia en torno a un atleta que Estados Unidos podría no conocer todavía”, dijo Storms. “Así que el talento es fundamental para captar la atención de la gente”.

Manning espera dejar una huella influyente. Está ansioso por profundizar en la vida de atletas olímpicos como Biles y la nadadora Katie Ledecky.

“Tal vez de atleta a atleta”, dijo Manning, “compartirán alguna información que tal vez simplemente no le dirían a nadie”.

___

Más cobertura de AP sobre los Juegos Olímpicos de París: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games

FUENTE: Associated Press