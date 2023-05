Natti Natasha "deslumbrante" en la inauguración de su restaurante en Miami Beach

Miami Beach acaba de volverse un poco más dulce, y no solo por los churros cubiertos de azúcar en cada esquina. Natti Natasha , la superestrella dominicana, acaba de inaugurar Sugar Factory Firestone , un nuevo local en asociación con la famosa marca gastronómica de Miami.

–Siempre me ha encantado la industria de restaurantes y vinos. Cuando me presentaron el proyecto de un espumante por primera vez, inmediatamente supe que me representaría por su color vibrante y su personalidad chispeante. Expresé: ‘solo le falta el nombre… TASHA’. Ella es el reflejo de que todo es posible cuando crees en tus sueños.”